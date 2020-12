Ya hace tiempo se anunció que The King of Fighters XV estaba en desarrollo. Sin embargo, por más de un año SNK se ha mantenido en silencio sobre este título. Afortunadamente, eso cambió hace unos momentos, ya que se publicó un nuevo tráiler, el cual nos muestra un poco más sobre los personajes que aparecerán en esta entrega.

Aunque el tráiler no nos muestra gameplay, si podemos ver un poco de arte conceptual de algunos personajes que harán su triunfal regreso a la serie, como Kyo, Benimaru y Shun’ei. De igual forma, se ha revelado que este último será el protagonista de la historia, así que podemos esperar un mayor énfasis en este peleador, incluyendo nuevos movimientos.

Puedes checar una galería con los bocetos del juego a continuación:

Pese a que se desconoce mucho sobre el gameplay, SNK ha mencionado que la composición de equipos será diferente en comparación con The King of Fighter XIV, aunque no se ofrecieron más detalles. De igual forma, los desarrolladores han mencionado que esta es la entrega más ambiciosa de la serie.

Por último, se ha compartido el nuevo logo del juego:

Por lo pronto, el próximo 7 de enero de 2021 veremos la revelación oficial del juego, en donde seguramente se aclararán nuestras dudas respecto al gameplay y el estilo visual de esta entrega.

Vía: IGN