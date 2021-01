Outriders se ha retrasado hasta el próximo mes de abril

Outriders, el siguiente gran juego de People Can Fly, se ha vuelto a retrasar. Por medio de comunicado el día de hoy, se ha revelado que este título ya no estará disponible el próximo 2 de febrero de 2021, como se esperaba, y ahora llegará a Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC hasta el 1 de abril de 2021.

El mensaje publicado en la cuenta oficial del juego en Twitter, también ha revelado que el 25 de febrero estará disponible un demo, el cual nos dejará disfrutar de las primeras horas del juego con las cuatro clases disponibles, ya sea en solitario o en co-op. De igual forma, todo el progreso que logres en este adelanto se podrá trasferir a la versión final. Esto fue lo que se comentó:

“Hemos decidido mover la fecha de lanzamiento de Outriders al 1 de abril de 2021 (no es broma). Dedicaremos este tiempo extra para afinar el juego y nos centraremos en ofrecer una experiencia de juego fantástica en el lanzamiento”.

An important update regarding Outriders. pic.twitter.com/HHZrq5GIik — Outriders (@Outriders) January 6, 2021

Tal parece que ningún estudio desea un lanzamiento tan complicado como el de Cyberpunk 2077 el mes pasado. De esta forma, People Can Fly utilizará el tiempo extra para asegurar que la mejor experiencia posible llegará a nuestras manos el próximo 1 de abril de 2021.

Vía: Outriders