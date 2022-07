La piratería de contenidos relacionados al streaming aumenta

Se sabe muy bien que a día de hoy la guerra de plataformas de streaming está latente, teniendo bastantes opciones en el mercado que agregan a Paramount Plus, Disney Plus, Netflix, Apple TV y más entre sus filas. Esto ha generado tanta incertidumbre entre los usuarios, que no se decantan por pagar la membresía y prefieren acudir a métodos ilegales.

Además de esto, algunos clientes han decantado directamente por prestar sus contraseñas y cuentas a familiares y amigos, esto con tal de suscribirse al número de servicios posibles, esto para compartir. Sin embargo, algunas plataformas se han decidido por cambiar eso, restringiendo el uso a un solo hogar, orillando a los usuarios a pagar más y por ende, algunos de ellos han dejado de pagar.

Otra de las opciones en cuanto a piratería se refiere, se enfoca a las transmisiones en vivo en redes sociales, ya sea Youtube y Facebook, lugares donde se emiten programas, series, anime y películas de forma ilegal. Claro, estas cuentas no llegan muy lejos en su vigencia, pero tienen que pasar días enteros para que se les implementé una sanción debido al algoritmo.

Según un reporte conocido como “Dimensión e impacto de la Piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina”, hecho por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, en México. 984 millones de visitas que se generan en sitios ilegales, 82% es para contenidos relacionados a streaming, concretamente con programas exclusivos de las mismas.

La inflación no ha ayudado bastante a los sitios de streaming, pero se espera que los números aumenten si se llega a un ajuste que los usuarios consideren adecuado.

Vía: ASIET