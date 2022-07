Estos son los Games With Gold de agosto

Estamos prácticamente a pocos pasos de llegar al mes de agosto, razón por la cual las compañías de videojuegos con un servicio de pago han empezado a revelar sus juegos de regalo. PlayStation ya reveló los títulos que llegan a PS Plus, y ahora es el turno de Microsoft para darnos a conocer los Games With Gold que llegan a Xbox Live.

Como siempre, serán dos videojuegos de Xbox One y dos de Xbox 360 los que los usuarios podrán adquirir con su membresía de Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate. Los primeros videojuegos con Calico y SocurgeBringer. El primero de ellos se podrá descargar a partir del primer día del mes, el segundo, llegará para los usuarios hasta el día 16 del mismo mes.

Xbox Game Pass Ultimate and Xbox Live Gold members can enjoy Calico, ScourgeBringer, Saint’s Row 2, and Monaco: What’s Yours is Mine as part of August's Games with Gold! Details here: https://t.co/z4uXjbLo2Z

— Xbox Wire (@XboxWire) July 28, 2022