¡La película de Mortal Kombat ya tiene fecha de estreno!

Una de las películas más esperadas del próximo año, es la nueva cinta de Mortal Kombat. Después de dos décadas de mantenerse alejado de este medio, la icónica serie de NetherRealm regresará al cine, y por fin se ha revelado exactamente cuándo sucederá esto.

Todd Garner, el productor de esta adaptación, publicó un tweet en donde confirmó que la película de Mortal Kombat se estrenará el próximo 16 de abril de 2021 en cines y por tiempo limitado en HBO Max. De igual forma, reveló que el primer tráiler de esta cinta se estrenará “en año nuevo”.

Trailer in the new year. Sorry it took so long to get this out. pic.twitter.com/Jku86FYKo2

— Todd Garner (@Todd_Garner) December 14, 2020