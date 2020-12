¡Malas noticias! Henry Cavill se lesiona filmando la segunda temporada de The Witcher

Después de varios retrasos, la segunda temporada de The Witcher ha retomado filmaciones con las respectivas medidas de seguridad y protección. Por supuesto, Henry Cavill ya se encuentra en el set de rodaje como Geralt of Rivia, pero para su mala suerte, durante estos últimos días de trabajo el actor sufrió una lesión.

Según reporta The Sun, Cavill estaba filmando una escena a caballo cuando ocurrió el accidente, pero la buena noticia es que no fue algo grave y únicamente necesitará unos cuantos días de reposo para recuperarse al cien por ciento. De igual manera, se informa que el resto del equipo de producción se encuentra filmando otras escenas en las que no estará presente Cavill, para de esa manera ir avanzando un poco con el trabajo.

Específicamente, se desconoce qué fue lo que le pasó al actor británico, pero sea lo que sea que le haya pasado, el accidente evitó que pudiera utilizar la armadura de forma correcta, es decir, le era imposible seguir adelante con las filmaciones.

La segunda temporada de The Witcher está programada para estrenarse en Netflix a finales de 2021.

Fuente: The Sun