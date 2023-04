La película de Mario ya tiene sus primeras críticas

La película Super Mario Bros es un viaje emocionante absolutamente encantador que es tan alegre como mágico. Es una película que es primero para los fanáticos de Mario y, a pesar de una narrativa un tanto superficial, es genial. Casi me conmuevo hasta las lágrimas al ver a Mario realizado tan bellamente.

The Super Mario Bros. Movie was awesome. Teared up from hype more than once. The music is the star of the show. Nintendo fans are gonna be obsessed. I'm not sure ANY movie in history has ever had THIS MANY easter eggs. AND GOOD ONES! pic.twitter.com/CxvDvPzTnQ

— Tim Gettys (@TimGettys) April 2, 2023