Hoy, se dió a conocer que la actriz hawaiana Maia Kealoha, una promesa en ascenso, ha sido elegida para interpretar a Lilo en la película de Disney “Lilo & Stitch“. La niña no tiene créditos de actuación, pero ha participado en varios concursos de belleza Little Miss Kona Coffee (a través de Instagram).

Kealoha también sigue y es seguida en Instagram por el productor ejecutivo Ryan Halprin. Se une al miembro del reparto previamente anunciado Zach Galifianakis como el alienígena Pleakley. Este casting se produce después de que Rideback Ranch realizara una convocatoria abierta para el papel desde noviembre.

Sin embargo, aunque se esperaba que la producción comenzara en febrero en Hawái, el rodaje se ha retrasado debido a los extensos efectos visuales para todas las criaturas alienígenas. También hemos sabido que la actriz de Moana, Auli’i Cravalho, habló en un momento dado con Disney para interpretar a la hermana de Lilo, Nani, pero no se comprometió debido a sus compromisos con la película de Mean Girls The Musical: The Movie.

Disney podría volver a contactar con Cravalho después de que termine de filmar Mean Girls, aunque eso aún se desconoce. También hemos oído que Chris Sanders podría volver a poner voz a Stitch una vez más. Finalmente, se reveló que se están llevando a cabo audiciones para el personaje de Mertle, la pelirroja de Lilo & Stitch.

