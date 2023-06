La película de Mario al fin tiene fecha de salida en Blu Ray

Como es bien sabido, hace algunos meses se lanzó la preventa de la película de Super Mario Bros., ya sea en tiendas como Amazon, o en algunas otras importantes como Wal-Mart, que incluso ofreció una edición especial. Sin embargo, dichos lanzamientos tuvieron una especie de retraso indefinido, pero parece que esto acaba de cambiar.

La cuenta oficial de la película compartió un nuevo video, mismo que confirma el lanzamiento físico de la misma para este próximo 13 de junio del año en curso. Esto para regiones como Estados Unidos y Canadá. Por lo que quienes reserven desde ahora, podrán adquirir la cinta y disfrutarla en los dispositivos que cuenten con lector de Blu Ray o DVD.

Watch the Power Up Edition again and again and again. #SuperMarioMovie is now yours to own on Digital and Blu-ray in the US and Canada 6/13. https://t.co/V18PBli24X pic.twitter.com/ZKkpfT7whF

— The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) June 6, 2023