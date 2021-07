La película animada de The Witcher estrena tráiler y revela su fecha de lanzamiento

El próximo mes de diciembre se estrenará la segunda temporada de The Witcher en Netflix. Sin embargo, antes de ver el regreso de Geralt of Rivia, la plataforma de streaming lanzará una película animada, la cual estará enfocada en Vesemir, el maestro del cazador de monstruos a cargo de Henry Cavill, y el día de hoy se ha confirmado la fecha de estreno de esta precuela.

Durante los anuncios del WitcherCon, Netflix reveló que The Witcher: Nightmare of the Wolf estará disponible en esta plataforma de streaming el próximo 23 de agosto de 2021. Esta cinta está a cargo de Studio Mir, quienes previamente trabajaron en The Legend of Korra y Dota: Dragon’s Blood.

THE WITCHER: NIGHTMARE OF THE WOLF, a Witcher anime film about Geralt's mentor Vesemir from Studio Mir, premieres August 23. #WitcherCon pic.twitter.com/fVEpxq8N5x — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 9, 2021

Junto a esto, también se compartió el póster de esta película animada.

The Witcher: Nightmare of the Wolf estará disponible en Netflix el próximo 23 de agosto de 2021. Será interesante ver si esta producción animada logra estar a la par de la serie de Castlevania, la cual ha logrado establecer un nuevo estándar para las adaptaciones de esta plataforma.

En temas relacionados, aquí puedes conocer la fecha de estreno de la segunda temporada de The Witcher. De igual forma, GOG celebra WitcherCon con una serie de increíbles descuentos en esta serie.

Vía: Netflix