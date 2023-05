La fecha de lanzamiento de Assassin’s Creed Mirage se habría filtrado

Para estos días, Ubisoft no está pasando por el mejor momento de su existencia, dado que tiene bastantes juegos cancelados y algunos otros no alcanzaron el éxito que se estaba esperando. Y eso lleva a que la luz de esperanza para la empresa de este año sea Assassin’s Creed Mirage, juego del cual se ha mencionado que se filtró su fecha de salida.

Según lo mostrado en Twitter por el usuario conocido como Renka_schedule, varias tiendas de Japón han listado el próximo gran lanzamiento de la empresa proveniente de Francia. Entre los nombres destaca la gran marca de Amazon, en la que se asegura el juego estaría llegando a las consolas de los fans el próximo 12 de octubre, algo que ni sus desarrolladores han confirmado.

Este adelanto por parte de las tiendas, indica que el juego podría revelar la fecha de salida en el PlayStation Showcase, evento que se va a celebrar hoy mismo y dará un panorama de todo lo que va a llegará a la consola. Esto incluye videojuegos de terceras compañías, así como producciones independientes que pueden ser grandes promesas en años venideros.

Recordemos que Assassin’s Creed Mirage no será el primer juego de nueva generación de la franquicia, puesto que está planeado para lanzarse en plataformas como PlayStation 4 y Xbox One. Por lo que los fans deberán esperar a la verdadera evolución hasta el 2024 o probablemente 2025.

Vía: Twitter

Nota del editor: Por ahora no sabemos mucho del juego, solo que saldrá en algún punto de este año. Sería lógico que ya suelten el primer gameplay en el Showcase. Aunque también existe la posibilidad de un Ubisoft Forward.