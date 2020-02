La distribución del Switch en América no se verá afectada por el coronavirus

El día de ayer, Nintendo reveló que el suministro de hardware y software del Switch sufrirá un retraso en Japón y China, esto a causa del coronavirus. Afortunadamente, este no será el caso de América y Europa, regiones en donde el stock continuará sin problema alguno.

De igual forma, el Nintendo Switch edición de Animal Crossing: New Horizons, el cual ha pospuesto sus pre ordenes en Japón, no se verá afectado por el virus en nuestra región, y saldrá a la venta el próximo 13 de marzo, una semana antes del lanzamiento del New Horizons.

Este fue el mensaje que compartió NIntendo of America:

“Podemos confirmar que la fabricación de algunos productos de Nintendo para el mercado japonés se ha retrasado debido al impacto del brote de coronavirus 2019-nCoV. Nintendo no anticipa un impacto significativo en nuestra cadena de suministro global más amplia para sistemas y accesorios en este momento, y las ventas de productos en América del Norte y Europa, incluidos los pedidos anticipados, no se verán afectados. Nos gustaría expresar nuestra preocupación y apoyo a todos los afectados por el coronavirus durante este momento difícil”.

Lamentablemente, el coronavirus ha afectado el desarrollo del port de The Outer Worlds en Switch, juego que ha sido retrasado indefinidamente.

Vía: Kotaku