Éstos son los primeros pasos de la emulación del PS4 en PC

La emulación del PS4 ha sido una de las más escasas en esta generación de consolas. Sin embargo, con el próximo lanzamiento del PS5, los expertos en este tema han comenzado a trabajar para hacer esto una posibilidad y que sea una realidad el poder jugar God of War (2018) en una PC.

Pero no se emocionen todavía, este trabajo apenas se encuentra en sus primeros pasos. El proyecto más exitoso hasta el momento, simplemente involucra iniciar sin ningún problema We Are Doomed, el cual ni siquiera es jugable todavía. Sin embargo, GPCS4, su creador, está en buen camino.

El siguiente gran proyecto de GPCS4 involucra pasar más allá de la pantalla de inicio de NieR: Automata. Será mejor que no esperen una buena emulación del PS4 en PC en un tiempo, debido a que estos proyectos son sólo el comienzo.

Hablando del PS4, esta consola ha logrado vender más de 108 millones de unidades a nivel global. De igual forma, Sony está buscando la posibilidad de usar Remote Play en Switch.

Vía: DSO Gaming