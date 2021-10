El día de hoy por la mañana, durante el Animal Crossing Direct, la Gran N finalmente le dio fecha y precio al Nintendo Switch Online + Expansion Pass. Este nuevo modelo de suscripción te da acceso a los juegos de Nintendo 64 y SEGA Genesis, pero al mismo tiempo, también significa que deberás pagar más por él. Los precios suelen variar por territorio, pero generalmente hablando, hubo un incremento de hasta el 150% en ciertos países.

Pues bueno, como era de esperarse, la gente no se tomó de muy buena manera dicho incremento en los costos, y a través de redes sociales y distintos foros, ya empezaron a quejarse.

Que astuto Nintendo, colocando los precios del Nintendo Switch Online en la presentación de Animal Crossing para que pase desapercibido el hecho de que lo van a subir el doble de precio si quieres el expansion pack 😵‍💫 pic.twitter.com/K2hHnz43vU — Danikyo 🎃 (@danikyo_) October 15, 2021

“Honestamente, por lo mucho que cuesta el Nintendo Switch Online, estas nuevas funciones ya deberían estar incluidas en la versión base del servicio. Pero no, no solo Nintendo muestra no tener intención de hacer que valga la pena, ahora quieren cobrar el doble por un par de bonificaciones.”

“Xbox Game Pass te da juegos de calidad y mucho títulos más que realmente valen la pena y son mejores que todo lo que Nintendo tiene por ofrecer. Lo siento Nintendo pero perdiste mi interés. No compraré nada de Nintendo por un rato.”

“Seguro, el incremento de precios para Nintendo Switch Online es una locura hasta que consideras que podrás jugar GoldenEye y No Mercy con multijugador online en HD. Espera, ¿no puedes hacer eso? Entonces sí, ese aumento de precio es una locura.”

“La expansión para el Nintendo Switch Online es una estafa. Sí pagaría €30 euros pero no €50 euros. Perdón, pero yo paso.”

“Así que el Expansion Pack de Nintendo Switch Online vale $50 dólares… ¿Alguien sabe cómo emular?”

Aquí en México se duplicó básicamente los costos, y ahora quedaron algo así:

– Suscripción individual | de $500 MXN a $1,189 MXN anuales

– Suscripción familiar | de $900 MXN a $1,899 MXN anuales

Recuerda que puedes mantener tu vieja suscripción y no será necesario pagar por el Expansion Pass si no te parece. ¿A ti qué te pareció este aumento? ¿Estarías dispuesto a pagar por él? Compártenos tu opinión en los comentarios.

Nota del editor: Personalmente sí se me hacen un poco exagerados los precios, especialmente aquí en nuestro territorio. Sin embargo, muchos de estos comentarios son totalmente innecesarios y para nada se debería recurrir a la piratería para disfrutar de estas experiencias. Si no estás conforme con los precios, entonces alza la voz de forma respetuosa, y si Nintendo decide no hacer nada al respecto, pues simplemente no te suscribas y ya.

Via: Twitter