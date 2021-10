El Switch Online + Expansion Pass confirma precio y fecha

Durante el Animal Crossing Direct del día de hoy, Nintendo no solo confirmó que New Horizons tendrá un DLC de paga, sino que, sorpresivamente, revelaron los precios del Switch Online + Expansion Pass, el cual incluirá juegos de N64 y SEGA Genesis.

Aunque algunos detalles aún no están presentes, se ha revelado que la suscripción anual para solo una persona, la cual actualmente tiene un precio de $19.99 dólares, ahora costará $49.99 dólares. Por otro lado, el plan familiar cambiará de $34.99 dólares, a $79.99 dólares.

Ahora, los fans que desean jugar Ocarina of Time o Sonic the Hedgehog en Switch no tendrán que esperar mucho. De acuerdo con Nintendo, esta actualización para el servicio estará disponible el próximo 25 de octubre. Sin duda alguna, buenas noticias. Junto a los juegos del N64 y Genesis, también obtendrás la expansión de Animal Crossing: New Horizons.

Vía: Nintendo