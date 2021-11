Como seguramente ya sabrás, el día de ayer se lanzó el multiplayer de Halo Infinite para todos. Sí, esta experiencia free-to-play ya se encuentra disponible para consolas Xbox y PC, lo que significa que los fans alrededor del mundo ya tuvieron oportunidad de probarlo por cuenta propia. Aunque la mayoría concuerda en que está increíble, también parece haber un poco de descontento por la progresión del Battle Pass.

Por si no estabas enterado, los Battle Pass en Halo Infinite no tienen vigencia, es decir, puedes avanzar a tu propio ritmo sin la presión constante del tiempo. Pero esto también representa un progreso mucho más lento, el cual te da experiencia por completar ciertos desafíos dentro del juego, y no solamente por jugarlo. Pues bien, Brian Jarrard, director comunitario de Halo Infinite, se pronunció al respecto con el siguiente tweet:

Thank you to everyone who has jumped into the #HaloInfintie beta so far! FYI the team is looking at Battle Pass progression and gathering data from yesterday’s sessions and we’ll share updates as we have them. Please continue to share feedback and raise flags as you see them. 1/3

— Brian Jarrard (@ske7ch) November 16, 2021