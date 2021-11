¡Sorpresa! El RPG de LoL ya está disponible

Como saben, actualmente hay varios proyectos relacionados con la propiedad de League of Legends en desarrollo. La mayoría de estos títulos están a cargo de otros estudios, con la división de Riot Forge como responsables de la publicación. Ahora, durante un evento que se llevó a cabo el día de hoy, sorpresivamente se reveló que no solo uno, sino dos de estos títulos ya están disponibles para su compra.

En un evento de Riot Forge se reafirmó que Hextech Mayhem: A League of Legends Story, un juego que ritmo que fue anunciado hace un par de semanas, ya está disponible en estos momentos en Nintendo Switch y PC, con una versión para Netflix Games en un futuro. Si bien esto no fue una novedad, el lanzamiento de Ruined King: A League of Legends Story fue algo que nadie esperaba.

Originalmente, Ruined King: A League of Legends Story iba a estar disponible a principios de 2021. Sin embargo, Riot Games atrasó este título y nunca proporcionó más información. Es así que la revelación de que este RPG ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC fue una verdadera sorpresa.

Por si fuera poco, durante el evento también se reveló Song of Nunu, un nuevo juego de aventuras para un jugador desarrollado por Tequila Works, responsables de The Sexy Brutale. Este proyecto está enfocado en el personaje de Nunu, y su fiel amigo Yetti, Willump.

Por último, Riot brindó a los jugadores más detalles sobre Convergence, un juego de plataformas de acción en 2D, desarrollado por Double Stallion, el cual estará disponible en algún momento del próximo año. En el 2022 también llegará un misterioso nuevo juego de Riot Forge ambientado en Demacia.

Sin duda alguna, un gran día para ser un fan de League of Legends. En temas relacionados, checa esta nueva colaboración entre Nike y este famoso MOBA.

El lanzamiento de Ruined King: A League of Legends Story es una gran sorpresa. Tal vez esto haya eliminado la posible emoción del público, pero siempre es agradable escuchar que un juego ya está disponible para su compra en estos exactos momentos.

Vía: Riot Forge