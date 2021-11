Nike lanza nuevos tenis de League of Legends

El mundo del tenis y el de los videojuegos cada vez está más unido. Compañías como PUMA y Adidas han creado fantásticos sneakers inspirados en Animal Crossing y más series. Sin embargo, ninguno de los modelos previamente creados están a la par con el nuevo trabajo de Nike en colaboración con League of Legends.

En esta ocasión, Nike ha anunciado una nueva serie de tenis para los jugadores profesionales de League of Legends. Estos sneakers cuenta con un exterior de color negro con pequeños detalles blancos, así como un interior rojo, y solamente el logo de la LPL. Nada del otro mundo, pero el diseño es elegante.

Lamentablemente, es muy probable que nunca tengas estos tenis. No solo Nike creó estos modelos específicamente para los jugadores profesionales de League of Legends, sino que por el momento no hay planes para un lanzamiento para el público en general. Sin embargo, esto no es garantía.

Durante el campeonato mundial de este MOBA el año pasado, Nike sí puso a la venta una serie de productos inspirados en este evento, así que lo mismo podría suceder en esta ocasión. En temas relacionados, Adidas ha anunciado tenis especiales para el aniversario de Xbox. De igual forma, aquí puedes ver los nuevos sneakers de Dragon Ball.

