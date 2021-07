La app de Abandoned para PS5 ya tiene fecha de lanzamiento

A finales del mes pasado se dio a conocer que la aplicación de Abandoned habría sido retrasada hasta agosto, sin una fecha concreta para su llegada. Ahora, Blue Box Game Studios finalmente le puso un día exacto y no solo eso, sino que también anunciaron a partir de cuándo vas a poder precargarla en tu consola.

Vía Twitter, la cuenta oficial de BBGS compartió lo siguiente:

We’re excited to announce that the Abandoned Trailers App will be available to preload free of charge for all PS5 users on July 29 with the introduction available on August 10 followed by the first trailer later in August.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 11, 2021