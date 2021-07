Zendaya no pensó que el rediseño de Lola Bunny para Space Jam: A New Legacy generaría tanta controversia

Hace varios meses tuvimos nuestro primer vistazo oficial a Space Jam: A New Legacy, la anticipada secuela que los fans llevan esperando años por ver. Aunque en general parece que todos quedaron muy satisfechos con el material mostrado, hubo un elemento en común que los fans no pudieron dejar pasar en alto: el rediseño de Lola Bunny para este largometraje. Incluso Zendaya, que presta su voz al personaje, no pensó que fuera a generarse tanta controversia debido a esto.

Platicando con Entertainment Weekly, Zendaya dijo lo siguiente:

“No tenía idea que la gente iba a reaccionar de esa manera. Definitivamente sabía que la querían, pero no pensé que sería tan importante. Pero lo entiendo, es un personaje muy querido. Es especial para la gente y muchos crecieron con ella, así que entiendo ese sentido de protección. Pero escúchenme, yo solo hice lo que los productores y el resto del equipo me pedían, yo solo estoy aquí ofreciendo mis servicios. No, pero en serio, me siento muy agradecida por la oportunidad.”

Anteriormente, su director, Malcolm D. Lee, dijo que su intención con este rediseño no era hacer enojar a la comunidad ni nada por el estilo, simplemente que encajaba mejor con la visión que el cineasta tenía para la película.

Space Jam: A New Legacy debutará el 16 de julio en cines y HBO Max.

Via: ComicBook