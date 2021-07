Eliminar el sistema anti-piratería de RE: Village soluciona los problemas en PC

Resident Evil Village se juega de maravilla en PS5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, aquellos que optaron por la versión de PC, se han encontrado con una serie de problemas que ocasionan que el juego se trabe en ciertas secciones. Afortunadamente, un grupo de piratas han revelado qué es lo que provoca este inconveniente técnico.

De acuerdo con EMPRESS, un grupo de piratería, el sistema anti-trampas V3 antimanipulación de Capcom y la Denuvo V11, son los responsables de los problemas técnicos que sufre la versión de PC de Resident Evil Village.

Al darse a conocer esta información, DSO Gaming decidió probar por dos horas la versión de Village que compartió EMPRESS, en donde estos software de seguridad no están presentes, y señalan que en las áreas en donde el juego normal se traba, no hay presencia alguna de este inconveniente. Es importante mencionar que por el momento no hay una forma legal de jugar este título sin DRM, o el software anti-piratería que se incluye en PC.

En temas relacionados, Resident Evil Village ha superado las 4.5 millones de unidades vendidas en solo dos meses.

Vía: DSO Gaming