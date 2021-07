Hombre es arrestado en Japón por vender partidas de BOTW modificadas

Los mods se han vuelto una parte importante de la industria de los videojuegos. Aunque la mayoría de estos trabajos hechos por fans son gratuitos, algunos están detrás de un muro de paga. Sin embargo, esta práctica no tiene alguna repercusión negativa, bueno, al menos que vivas en Japón. Recientemente se reveló que un hombre que vendía copias de Breath of the Wild con partidas modificadas fue arrestado en el país del Sol Naciente.

De acuerdo con Broadcasting System of Niigata, el pasado 8 de julio, Ichimin Sho, un hombre de 27 años, fue arrestado después de intentar vender copias de Breath of the Wild modificadas. Estas le otorgan al jugador una serie de habilidades especiales, así como acceso a diferentes ítems antes de tiempo. Cada uno de estos productos se vendían en ¥3,500 yenes, cerca de $630 pesos.

Al enterarse de las ventas de estos juegos, la policía arrestó a Sho por violaciones a la Ley de Prevención de la Competencia Desleal. El hombre de 27 años luego confesó que en el último año y medio, logró generar más de ¥10 millones de yenes, más de $180 mil pesos, vendiendo software modificado.

Esta no es la primera vez que esto sucede en Japón. Incluso Nintendo utilizó a su favor la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, para demandar al grupo que rentaba go-karts con trajes de Mario y compañía en este país. Sin duda alguna, esta es una situación algo extraña. Mientras que en occidente los mods son comunes y no representan problemas legales de este tipo, en Japón esta es una práctica que se castiga con la cárcel y multas.

Vía: Kotaku