Fans de The Walking Dead atacan al nuevo cómic protagonizado por Clementine

Han pasado un par de años desde que Skybound concluyó con The Walking Dead, el videojuego interactivo iniciado por Telltale Games. La última temporada del juego estuvo protagonizada por Clementine, quien ha regresado en un nuevo cómic que los fans han hecho pedazos.

En redes sociales, la comunidad criticó duramente a este nuevo cómic, sugiriendo que su historia no toma en cuenta los acontecimientos del juego, además de que también “arroja los morales de Clementine por la ventana”.

“Bueno… no puedo esperar a ver cómo Skybound y Walden responden a esto. No conozco a una sola persona que le guste esto.”

“Tras la descripción del cómic estaba un poco optimista pero vaya la travestía. ¿Cómo fue que Robert Kirkman permitió esto? ¿En serio Skybound pensó que no habría repercusiones? No entiendo su proceso creativo.”

“Quiero enojarme por esto pero ni puedo. Este cómic fue un fallo abismal para Clementine, no se siente ni real. No estoy enojado, solo decepcionado. Siempre quise que Clem diera el brinco a los cómics. Siempre quise ir en un viaje con ella pero ya no podré hacerlo. No puedo apoyar algo que no entienda quién es Clementine, cuáles son sus motivaciones.”