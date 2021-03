Lola Bunny tendrá un nuevo diseño para Space Jam 2 y los fans no están nada contentos

Apenas el día de ayer por la mañana se compartieron las primeras imágenes de Space Jam 2, una de las películas que los fans llevan esperando desde hace mucho tiempo. En general, parece que la recepción por esta nueva cinta fue muy buena, pero una gran parte de la comunidad no está nada contenta con el nuevo diseño de Lola Bunny.

Si viste la película original de 1996 recordarás que el diseño de este personaje era un tanto “provocativo”, y evidentemente, esto era intencional con el tono que tenían las películas de ese entonces. En la actualidad, Hollywood está buscando ser “políticamente correcto” y para Space Jam 2 quieren desexualizar a Lola Bunny con este nuevo diseño.

Como era de esperarse, el internet no reaccionó nada bien ante este cambio y acá te compartimos algunos comentarios que provocaron este cambio:

Lola Bunny en 1996 y en 2021. Space jam. Para mi la mejor fue la mi época de 1996, no mirábamos la sexualidad sino la fuerza y el carácter que tenía. 💪 Una conejita revelde. 💛 pic.twitter.com/WRVjeoqBbA

A mi Lola Bunny me ponía no me escondo https://t.co/pwprZ1X0AD

— 🦊✌🏼 (@albaagarciaaaa) March 4, 2021