La aplicación de WordPress ha sido bloqueada en iOS

A menos que hayas estado viviendo bajo una roca, seguramente estarás al tanto sobre todo el problema entre Epic Games y Apple. Bueno, resulta que Fortnite no es la única aplicación que ha sido bloqueada de la App Store, puesto que WordPress también ha sido víctima de las fuertes políticas de la tienda digital.

La noticia fue confirmada por Matt Mullenweg, fundador de WordPress, quien por medio de Twitter explicó el por qué no han actualizado la aplicación en iOS:

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent… we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?

— Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020