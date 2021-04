La apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 incluía anime y referencias a Nintendo

Debido a la pandemia del coronavirus, prácticamente todos los eventos importantes a nivel mundial fueron cancelados. Tristemente, entre dichos eventos también se incluyen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuya ceremonia de apertura incluiría una coreografía del anime Akira, y ciertos guiños hacia Nintendo.

De acuerdo con Sora News 24, la ceremonia de apertura fue presentada por primera vez al Comité Olímpico Internacional una vez que se decidió cancelar el evento en verano. En esta ceremonia hubiéramos visto llegar a Akira en su emblemática motocicleta roja, acompañado por luces neón y la participación de su creador, Katsuhiro Otomo.

Pero eso no es todo. Se dice que una vez finalizado el performance de Akira, veríamos un espectáculo de platforming protagonizado por Mario. Desafortunadamente, también se menciona que estos planes ya no se reproducirán para la edición 2021 de los Juegos Olímpicos, así que veamos con qué nos sorprenden este año. Claro, si es que no se cancelan también.

Via: ComicBook