La serie de TLOU empezará sus filmaciones en julio

Aún hay mucho que desconocemos sobre la serie de The Last of Us que prepara HBO, pero eso cambiará dentro de poco. De acuerdo con información de CBC, la filmación del proyecto arrancará en junio de este año en Calgary, Canadá. De igual forma, se confirmó que este proceso durará por casi un año.

Según lo reporta el Gremio de Directores de Canadá, las filmaciones empezarán el próximo 5 de julio y finalizarán hasta el 8 de junio de 2022, ¿tal vez este tiempo ya abarca las posibles refilmaciones? También es importante destacar que Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) probablemente no estarán todo este tiempo en el set, puesto que ambos tienen otros proyectos en sus calendarios.

Calgary ha sido un destino popular para las grandes producciones de Hollywood desde los años 2000. De hecho, la película de Interstellar se filmó en esa provincia, y claro, con la pandemia del coronavirus, muchas productoras han migrado al norte de los Estados Unidos para poder concluir con sus respectivos proyectos.

