Genshin Impact llegará a PlayStation 5 a mediados de año

No hay duda alguna que Genshin Impact ha sido todo un éxito con los jugadores de Occidente. El “clon de Breath of the Wild“, como muchos lo denominaban en un principio, se convirtió rápidamente en uno de los juegos free-to-play más populares de nuestro territorio, y dentro de poco podrás disfrutarlo en la nueva consola de Sony.

miHoYo anunció que Genshin Impact llegará al PlayStation 5 a mediados de año, y tomará ventaja del poder de esta consola y las funcionalidades del DualSense. Según lo informan sus desarrolladores, esta versión mejorada incluirá un rendimiento mucho más fluido, texturas más detalladas y soporte para el DualSense. miHoYo no especificó que funciones del control aprovecharán, pero se entiende que serán los gatillos adaptables y la retroalimentación háptica.

Fuente: Sony