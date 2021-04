Dying Light 2 correrá a 60FPS y 4K en nuevas consolas, con la posibilidad de ray-tracing

Después de mucho silencio, Techland finalmente confirmó que Dying Light 2 sí saldría este año, aunque tristemente no dieron ni siquiera ventana de lanzamiento. Gracias a una nueva entrevista con Wccftech ya tenemos nuevos detalles sobre el proyecto, como su duración, desempeño técnico y más.

Techland casi no habló sobre el gameplay, sin embargo, dieron información sobre una nueva mecánica que permitirá al jugador cambiar el estado del mundo de acuerdo con sus decisiones. Pero, ¿cuánto tiempo podemos esperar pasar en este mundo repleto de zombies? Según sus desarrolladores, alrededor de 20 horas dependiendo de cómo lo juegues.

“Si te apresuras, podrías terminar la historia en 20 horas. Pero para verlo todo, tendrías que invertir hasta tres veces más de tiempo que eso. Nuestra área inicial tan solo dura entre 7 y 8 horas si quieres explorar cada rincón de ella, así que absolutamente hay mucho que hacer aquí.”

El estudio también dijo que el proyecto actualmente está siendo desarrollado con el Xbox One y PlayStation 4 como plataformas primarias, es decir, no es un juego construido desde cero para las nuevas consolas. No obstante, el PlayStation 5 y Xbox Series X/S gozarán de ciertas funciones exclusivas como poder jugar a 60FPS en 4K y con la posibilidad de ray-tracing.

“Queremos que puedas escoger: Calidad (con ray-tracing), Desempeño (60FPS), y 4K. Seguimos trabajando en eso, así que por ahora no puedo dar muchos detalles al respecto. Tratamos de meter lo más que podamos en nuevas consolas.”

Dying Light 2 llegará en algún punto de este año para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fuente: Wccftech