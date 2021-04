Netflix comparte un nuevo tráiler de su próximo anime original, Yasuke

Para este año, Netflix tiene planeado lanzar por lo menos 40 animes originales y entre ellos se encuentra Yasuke. Este futuro proyecto está inspirado en un samurái negro que existió en la vida real, aunque claro, modificado con elementos de fantasía. Ahora, la plataforma de streaming ha compartido un nuevo tráiler cargado de acción.

Honor has a new name. pic.twitter.com/kT6JxjDsc5

— NX (@NXOnNetflix) April 2, 2021