Kotick insunúa el regreso de Guitar Hero

Hace casi dos años, Microsoft anunció que estaba adquiriendo a Activision Blizzard, la compañía detrás de Call of Duty y Diablo, por una colosal suma de 69 mil millones de dólares. Con informes que indican que el acuerdo está listo para cerrarse el 13 de octubre, la saga está casi terminada. Antes de la finalización de este acuerdo, nos enteramos de que Activision Blizzard no incluirá el próximo Call of Duty: Modern Warfare III ni el recién lanzado Diablo IV en Xbox Game Pass este año.

Ahora, gracias a un nuevo informe de WindowsCentral, hemos sabido que el CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, tuvo una reunión con todos los empleados ayer, donde el ex presentador de un programa nocturno, James Corden, lo entrevistó sobre la tecnología futura, la adquisición y Guitar Hero.

El primer Guitar Hero salió para PlayStation 2 en 2005 y se lanzaron varias secuelas, spin-offs y más entre entonces y 2015, que es cuando se lanzó Guitar Hero Live, el último de la serie. Mientras hablaba sobre Neuralink de Elon Musk, la realidad virtual y cómo la investigación de Microsoft podría ayudar en la búsqueda de un futuro en el que los jugadores puedan interactuar con cosas en la pantalla sin usar un controlador, Kotick insinuó sobre Guitar Hero, según WindowsCentral.

“Una gran parte de lo que he visto en Microsoft es investigación”, dijo supuestamente Kotick. “Y hacen desarrollos en áreas que son extraordinarias. Así que poder aprovechar su capacidad de inteligencia artificial y aprendizaje automático, el análisis de datos, nuevas formas de pensar sobre gráficos; solo veo un potencial ilimitado para lo que hacemos. Estamos en una posición única como empresa porque tenemos las franquicias más destacadas en todos los videojuegos”.

WindowsCentral informa que Kotick luego habló sobre los próximos 10 años de juegos para Activision Blizzard mientras rememoraba el pasado de la compañía para hablar sobre Pitfall, River Raids y Guitar Hero.

“El resurgimiento de Guitar Hero y otras cosas no sería posible sin los diferentes tipos de recursos”, dijo. “Y así, ya sabes, solo las posibilidades infinitas para el futuro que son increíblemente emocionantes”.

No es una confirmación definitiva de que Activision Blizzard está reviviendo Guitar Hero, pero ciertamente suena como si la compañía estuviera al menos interesada. En cuanto a qué “diferentes tipos de recursos” se refiere Kotick en relación con un renacimiento de Guitar Hero, solo el tiempo lo dirá. Tal vez se refiere a los recursos de Microsoft a los que Activision Blizzard presumiblemente pronto podrá acceder una vez que se cierre el acuerdo de adquisición.

Vía: Game Informer

Nota del editor: Sí, me gustaría mucho que regresara Guitar Hero, lo malo es que no tienen gente que sepa hacer esto bien, era tan fácil aumentar 5 botones en una segunda fila en la guitarra en lugar de quitar un botón al brazo. Era tan fácil seguir con el mismo formato que de hecho simula el lanzamiento de álbumes. Pero no, quisieron hacer un juego como servicio y quitarle lo intuitivo a la maldita guitarra. Tío Kotick, échame una llamada, yo te digo cómo podemos hacer esto.