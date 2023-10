Sony confirma juegos de PlayStation Plus para octubre 2023

Los juegos de PlayStation Plus para octubre han sido confirmados por Sony después de que el contenido se filtrara a principios de esta semana. Sony también anunció una fecha de lanzamiento para la transmisión en la nube de PS5.

A partir de este mes, Sony lanzará acceso a la transmisión en la nube para títulos digitales de PS5 compatibles dentro del catálogo de juegos de PlayStation Plus y las Pruebas de Juego (Game Trials), así como para juegos compatibles en la biblioteca de juegos de PS5 que los miembros Premium de PlayStation Plus posean. Se ofrecerán ciertos juegos de PS5 para la transmisión, y Sony planea tener cientos de títulos de PS5 que respalden este nuevo beneficio. Esto incluye títulos destacados de PS5 del Catálogo de Juegos de PlayStation Plus como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 y Saints Row 6.

Las Pruebas de Juego para juegos de PS5 incluirán Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt y The Calisto Protocol, mientras que otros títulos digitales de PS5 propiedad de los miembros Premium de PS Plus que estarán disponibles para la transmisión incluirán Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys, Fortnite, entre otros. La transmisión en la nube de PS5 estará disponible exclusivamente en PS5 al principio, y las características adicionales disponibles con los beneficios de transmisión incluirán DLC, complementos y compras dentro del juego, junto con opciones de resolución como 4K, 1440p, 1080p y 720p, con 60 FPS y salida SDR u HDR. Los beneficios también incluyen audio mejorado con soporte para todas las capacidades de audio de PS5, incluidos 5.1 y 7.1, junto con Tempest 3D Audiotech, y la capacidad de capturar capturas de pantalla y grabar hasta tres minutos de video.

El lanzamiento se llevará a cabo en varias fases, ya que Sony tiene como objetivo el 17 de octubre en Japón, el 23 de octubre en Europa y el 30 de octubre en América del Norte.

La transmisión en la nube a través de PlayStation Plus Premium está actualmente disponible en Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, República de Chipre, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Los juegos de PlayStation Plus de octubre para suscriptores de Extra y Premium llegarán el 17 de octubre e incluirán títulos como Alien: Isolation, Dead Island Definitive Edition y Outlast 2. Puedes consultar la lista completa de juegos a continuación.

PlayStation Plus Extra and Premium:

Alien: Isolation (PS4)

Dead Island Definitive Edition (PS4)

Disco Elysium: The Final Cut (PS4, PS5)

Eldest Souls (PS4, PS5)

Elite Dangerous (PS4)

Far: Changing Tides (PS4, PS5)

Gotham Knights (PS5)

Gungrave G.O.R.E

Outlast 2 (PS4)

Roki (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS4, PS5)

PlayStation Premium – Classics

Tekken 6 (PS4, PS5)

Soulcalibur: Broken Destiny (PS4, PS5)

Ape Escape Academy (PS4, PS5)

IQ Final (PS4, PS5)

Nota del editor: Bastante robusta la oferta, aún así no creo que sea la mejor opción de este tipo de servicios.