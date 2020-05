Kingdom Hearts 2.8 podría llegar a Xbox Game Pass

Si eres fan de Kingdom Hearts y tienes un Xbox One con una suscripción activa de Game Pass, entonces esta noticia sin duda alguna te interesará. Una reciente pista parece sugerir que Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue llegará a Xbox Game Pass dentro de poco, y ciertamente suena como algo legítimo.

A través del sitio web oficial de Game Pass, podemos ver que el juego aparece claramente en la página de inicio, con un indicativo de que podrá ser jugado en Xbox One. Velo por ti mismo a continuación:

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue aparece listado junto a Minecraft Dungeons, Alan Wake y Ori and the Will of the Wisps, títulos que como sabemos, ya pueden ser disfrutados gracias a este servicio.

Al momento de redactar esta nota, el juego sigue apareciendo a precio completo, por lo que esto podría tratarse de un error. Sin embargo, parece algo muy deliberado, así que si tuviera que adivinar, diría que solo es cuestión de tiempo para que Microsoft lo anuncie oficialmente.

