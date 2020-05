Una película de Attack on Titan llegará a los cines japoneses este verano

Los fanáticos de Attack on Titan tuvieron una gran noticia el día de hoy, debido a que se reveló el primer tráiler de la última temporada de este anime. Afortunadamente, esto no será lo único que veremos de la obra de Hajime Isayama este año, debido a que una película estará disponible este verano.

Attack on Titan Chronicle será una película enfocada en recapitular los sucesos ocurridos en las primeras tres temporadas del anime. De esta forma, incluso aquellos no ha visto esta adaptación, pueden estar listo para el estreno del gran final de Attack on Titan.

Aunque por el momento no hay algo confirmado, prece ser que este será el último proyecto donde participa WIT Studio antes de pasarle la estafeta a MAPPA, quién fungirá como el estudio de animación encargado de darle un cierre a esa historia. Por ahora el estreno de Attack on Titan Chronicle está programado para el 17 de julio en los cines japoneses, y aún no hay ninguna mención sobre un estreno internacional.

Vía: Attack on Titan