Kim Bodnia será Vesemir en la segunda temporada de The Witcher

Vesemir fue mencionado en la primera temporada de The Witcher, pero los fans de la serie ahora podrán verlo físicamente en la segunda temporada pues Netflix ha confirmado oficialmente al actor que dará vida a este personaje. La persona encargada de interpretar al mentor de Geralt en la pantalla chica es Kim Bodnia, conocido por sus papeles en Killing Eve y The Bridge.

No estamos seguros de qué tan importante será Vesemir en esta segunda parte, pero debido a que Kaer Morhen tendrá un papel mucho más grande, podemos imaginar que será sustancial. La descripción oficial del personaje dice lo siguiente:

La showrunner del programa, Lauren Hissrich, no podría estar más entusiasmada por la participación de Bodnia en el programa y así lo declaró:

“Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Kim Bodnia al elenco de The Witcher. He admirado su talento único en programas como Killing Eve y The Bridge, y no puedo esperar por ver la fuerza, tenacidad y calidez que traerá al personaje de Vesemir, quien es una parte integral de nuestra siguiente temporada.”