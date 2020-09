¡Jugamos Immortals Fenyx Rising y aquí te contamos qué tal está!

Ubisoft tiene grandes proyectos en el horizonte, por lo que es fácil que algo más pequeño, como lo es Immortals Fenyx Rising, anterioremente conocido como Gods & Monsters, pase desapercibido. Debo admitir que yo tampoco le estaba prestando demasiada atención a este título, sin embargo, después de haberlo jugado por casi dos horas puedo decir con seguridad que ahora estoy esperando con ansias su lanzamiento el próximo 3 de diciembre. En este artículo te contaré qué tal está Immortals Fenyx Rising y por qué tú también deberías tenerlo en tu radar.

Mi impresión inicial es que este juego es sumamente similar a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y no solo en el apartado visual, sino también en prácticamente casi todas sus mecánicas. ¿Es este algo malo? Tal vez no, sin embargo, aquellos familiarizados con el juego de Nintendo verán que las similitudes entre ambos títulos podrían ser demasiado. Incluso la historia es un poco similar y acá te contaré un poco sobre ella.

En Immortals Fenyx Rising jugamos como Fenyx, un joven guerrero que deberá salvar a los Dioses de la mitología Griega después de que éstos fueron capturados por Tifón, uno de los Titantes encerrados por Zeus. Para hacerlo, contaremos con varias armas y habilidades míticas que nos darán la ventaja en combate, el cual, por cierto, es bastante satisfactorio y requiere de tu atención en todo momento.

Durante la demo que jugué se me proporcionó una espada, la cual me permitió ejecutar ataques rápidos pero débiles contra mis enemigos, un hacha, enfocada en golpes fuertes y devastadores, y un arco para derribar a enemigos aéreos o simplemente mantener mi distancia. En cualquier momento del combate es posible alternar entre estas tres armas, algo que sin duda se agradece y la da una capa adicional de dinamismo a los enfrentamientos.

Como te decía anteriormente, hay habilidades que te ayudarán a derrotar a los enemigos más fuertes, por ejemplo, una de ellas me permitió invocar a mi halcón para aturdir enemigos, otra me permitía elevarme en el aire conforme salían unas enormes lanzas del suelo y otra funcionaba como un tipo de gancho para acercarme a mis enemigos. Cada habilidad requiere estamina, la cual se obtiene tomando pociones o simplemente esperando. En mi opinión, creo que este sistema funciona bastante bien y evita que los jugadores abusen de estos poderes.

Además del combate, otro de los elementos más importantes de Immortals Fenyx Rising es la exploración. En esta demo obtuve acceso a una sola sección del juego, aunque por supuesto, el producto final tendrá un gran mapa para que explores a tu gusto. Al explorar irás encontrando recursos, mismos que podrás utilizar para mejorar tus armas y armaduras, las cuales puedes personalizar a tu gusto, muy ala Assassin’s Creed Odyssey. Además de estos recursos también te podrás encontrar con calabozos que pondrán a prueba tu ingenio y creatividad, pues pese a que un inicio podrían resultar un tanto sencillos, la verdad es que en más de uno si me rompí la cabeza ideando una solución.

Los calabozos cuentan con varias secciones; algunas te pedirán derrotar a cierto número de enemigos, otras te tendrán resolviendo algún puzzle y también hay secciones de platforming. Sin duda alguna, éstos fueron mi parte favorita del demo y no puedo esperar por conocer todos los que esconde el juego completo.

El mapa de Immortals Fenyx Rising se ve que será bastante denso, por lo que para facilitarte la vida, Ubisoft te dará acceso a unas alas para que puedas recorrer fácilmente largos terrenos, pero eso no es todo, pues también tendrás acceso a una montura que puedes invocar en cualquier momento, lo cual agradezco enormemente.

Honestamente, me fue inevitable no pensar en lo mucho que Immortals Fenyx Rising y Breath of the Wild se parecen, lo cual me emociona y preocupa al mismo tiempo. Sí, Fenyx Rising toma muchas ideas de BOTW, y su ejecución es casi perfecta, pero creo que al inspirarse tanto en el juego de Nintendo, Ubisoft dejó de lado la identidad de Fenyx Rising y lo convirtió en “otro clon de Zelda”. En lo personal, estoy muy emocionado por este juego y me gustaría darle una segunda oportunidad una vez que Immortals Fenyx Rising debute el próximo 3 de diciembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/, PC y Nintendo Switch.