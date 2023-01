Jugadores reclaman a Phil Spencer por despidos en Xbox

En esta última semana se ha anunciado que Microsoft estará ejecutando todo tipo de despidos, eso incluye a departamentos pertenecientes a la división de videojuegos en Xbox. Esto ha llevado a los usuarios a reclamarle al CEO de dicho departamento, Phil Spencer, mencionado que debería hacer algo, aunque realmente no hay mucho que hacer, pues eso lo decide el CEO de la empresa matriz.

Algo en lo que los jugadores hacen énfasis, es lo conveniente que puede ser que la noticia de los despidos haya surgido justo un año después del anuncio de que desean comprar Activision Blizzard. Incluso le han discutido sobre un discurso que dio en los Game Awards de Nueva York, afirmando que no le importó la ola de despidos que se hicieron.

Aquí algunos comentarios de los fans:

@XboxP3 please make a statement regarding the awful layoffs at Bethesda and 343. We are owed and demand transparency.

Seriously the layoffs at #Xbox were not required at all and doesn't paint a great picture to the regulators. Why would they let Xbox get #ActivisionBlizzard if they'll fire people in the long run. This isn't the way to go @XboxP3 .

MS announced 10k layoffs ABK deal is in shambles. 0 release dates for 2023 Starfield rumored to be delayed again Halo still no raytracing Xbox games price hike to $70 Massive dip in xbox sales Gamepass growth stunted

Exactly 1 year to the date of this:

Much positive energy goes out to all of those affected by the layoffs. But it was OBVIOUS that major changes had to take place at 343i.

They mishandled Xbox’s most iconic franchise. It would be irresponsible for Phil Spencer to NOT get that house in order.

