Jugadores ganan a Ubisoft para dejar activos los juegos de The Crew

Para quien no lo sepa, desde hace algunos meses surgió una polémica en relación a la franquicia de The Crew de Ubisoft, dado que la compañía francesa dejo inactivos sus primeros títulos, ya sea en la parte de consolas con las versiones digitales y también en la computadora. Eso llevó a que los usuarios no dieran por perdidos estos lanzamientos, por lo que se pudieron manos a la obra en crear una comunidad en contra de lo que hace la empresa al querer eliminar videojuegos tan solo por que así lo desean.

Ubisoft ha respondido a las demandas de los jugadores, asegurando que los futuros títulos de la franquicia siempre estarán disponibles para quienes los compren, incluso sin conexión. Esta decisión llega después de meses de quejas por parte de la comunidad, tras el cierre de servidores del primer juego en marzo, lo que desencadenó la iniciativa Stop Killing Games, un movimiento que busca evitar el cierre permanente de videojuegos y que ha reunido cientos de miles de firmas en Europa.

En un reciente evento en la empresa confirmaron que están trabajando en un modo sin conexión para The Crew 2 y The Crew Motorfest, garantizando el acceso a largo plazo para estos títulos. Aunque no se han dado detalles específicos sobre cómo funcionará este modo offline, se han comprometido a implementar estas soluciones en los próximos meses.

Sin embargo, no han anunciado planes para reabrir los servidores de The Crew original, lo que significa que quienes compraron ese juego no podrán acceder a él. La compañía se está enfocando en garantizar el acceso continuo a sus títulos más recientes, dejando el futuro de los juegos anteriores en el aire. Por lo que no se salvó todo, pero es el primer pasó hacia el futuro.

Stop Killing Games ya cuenta con 350,000 firmas, y está a punto de cumplir los requisitos para ser discutida en el Parlamento Europeo. Si se consiguen un millón de firmas y se alcanza el mínimo necesario en siete países, la propuesta podría influir en futuras legislaciones sobre el cierre de videojuegos.

Vía: PC Games

Nota del autor: Al menos lograron salvar algunos juegos de la franquicia, no son todos pero es algo. Eso sí, el primero no habrá manera de recuperarlo de momento.