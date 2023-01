Jugador de Super Smash Bros. se lanza de un taxi

Hace poco se ha llevado Genesis 9, un torneo de Super Smash Bros. Ultimate que reunió a los mejores usuarios de dicho videojuego, incluyendo al más grande jugador de México, MK Leo. Y si bien todo se desarrolló de forma excelente, parece que las cosas no fueron favorables para Elliot “Frenzy” Grossman, quien aparentemente no tomó un taxi de fiar.

Esto es lo que comentó:

Got tricked into a illegal taxi coming out of SFO and nearly got kidnapped

Jumped out of the car after seeing the police chase after the vehicle and very luckily only bruised and scraped my hand and back

In the hospital rn, no idea how anything works here tbh pic.twitter.com/W3aIwrcYOX

— RSN | Frenzy (@FrenzySSBM) January 19, 2023