Hi-Fi Rush se planeó mucho antes de que Bethesda fuera comprada

Hace un par de días se lanzó oficialmente Hi-Fi Rush, videojuego de Tango Gameworks que llegó de sorpresa, dado que básicamente se lanzó en cuanto se conoció su existencia durante el Xbox Developer Direct. Y si bien muchos podrían decir que este se lanzó pensado en las consolas de Microsoft, realmente no, dado que lleva cinco años planeado.

Tal como lo compartió el usuario de Twitter, Dreamboum, John Johanas (director del juego) participó recientemente en un Twitch Steam con Xbox para mostrar algunas imágenes de las primeras horas del juego Durante la transmisión, Johanas admite que es un “juego de ensueño” para él, al tiempo que rechaza los rumores de que fue creado para Game Pass.

Hi-Fi Rush was John Johanas' dream game, he pitched the idea in 2017 after finishing work on The Evil Within 2.

The game was in the works even before Gamepass and the Microsoft acquisition! But it worked out very well in the end. pic.twitter.com/kj6wHulWLI

