Como recordarán, en 2017 se dio a conocer una acusación en contra de Kevin Spacey, en donde se acusó al actor de comportamiento inapropiado con un menor de edad. Ahora, recientemente se dio a conocer que este caso no ha llegado a su fin. No solo el actor se enfrenta a más cargos de su puesto abuso sexual, sino que su intento por desestimar a Anthony Rapp, el joven que demandó a Spacey, no llegó a concretarse.

El juez de distrito en Manhattan, Lewis Kaplan, dijo que había una verdadera disputa de hechos sobre si Spacey tocó por la fuerza las “partes íntimas” de Anthony Rapp para gratificar su propio deseo sexual, esto en 1994, cuando el joven tenía solo 14 años. Se ha mencionado que el actor trató de llegar a un acuerdo en privado con Rapp. Sin embargo, el demandante cuenta con el apoyo del juez Kaplan.

De acuerdo con el juez, se dictaminó hoy que la acusación de agresión sexual que incluye abuso sexual en tercer grado puede avanzar. Junto a esto, Spacey es acusado de cuatro cargos de agresión sexual en el Reino Unido. Tres hombres han afirmado que el actor agredió sexualmente a los jóvenes. Supuestamente, las acciones ocurrieron en marzo de 2005, agosto de 2008 y abril de 2013.

Cuando fue cuestionado sobre estos temas, esto fue lo que mencionó Kevin Spacey en una entrevista con USA Today:

“Aprecio mucho la declaración del Servicio de Fiscalía de la Corona en la que recordaron cuidadosamente a los medios y al público que tengo derecho a un juicio justo e inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aunque estoy decepcionado con su decisión de seguir adelante, me presentaré voluntariamente en el Reino Unido tan pronto como se pueda arreglar y me defenderé de estos cargos, que confío probarán mi inocencia”.

Vía: Marca