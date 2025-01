Juego de los creadores de Celeste es cancelado

En el mundo de los videojuegos los incidentes no son algo ajeno, y es que de vez en cuando proyectos que llevan años en desarrollo no terminan de tomar forma, por lo que se cancelan antes de seguir generando pérdidas a los estudios desarrolladores. Este es el caso reciente Extremely OK Games, los creadores de Celeste, quienes de la nada revelaron que su siguiente gran título no va a ver la luz del día, lo cual sorprenderá a los fanáticos de la empresa.

Esta semana se anunció la cancelación del esperado proyecto Earthblade, descrito como un juego de “acción y exploración 2D”. La decisión fue calificada como un “fracaso enorme, desgarrador y, sin embargo, aliviador” por la directora del estudio, Maddy Thorson.

Anunciado en 2021 con avances conceptuales y un vistazo a su banda sonora, este juego prometía una experiencia de plataformas con elementos de combate y exploración. Sin embargo, varios factores complicaron su desarrollo, incluyendo un desacuerdo interno sobre los derechos de propiedad intelectual de Celeste. Este conflicto llevó a la salida del miembro fundador Pedro Medeiros tras un proceso difícil que, según Thorson, ayudó al equipo a reevaluar si debían continuar con el proyecto.

A pesar de los avances logrados, Earthblade no estaba tan desarrollado como se esperaba después de años de trabajo. Thorson y Noel Berry, cofundadores de la compañía, señalaron que la presión por superar el éxito de su juego anterior convirtió el proceso en una experiencia agotadora. Aunque el título tenía potencial, el equipo decidió abandonar la idea y priorizar su bienestar creativo.

Tras la cancelación, varios miembros han seguido adelante con otros proyectos, mientras que Thorson y Berry han optado por volver a sus raíces y centrarse en juegos de menor escala, similares a los enfoques que tuvieron con Celeste y TowerFall. Ahora se encuentran en la etapa de creación de prototipos, buscando recuperar la pasión por el desarrollo y explorando nuevas ideas a su propio ritmo.

Eso significa, que pasarán varios años antes de que veamos un nuevo juego de su parte.

Vía: Eurogamer