La franquicia de Unknown 9 queda cancelada

El año pasado la marca de Bandai Namco tuvo sus aciertos y fracasos, dado que le fue bastante bien con el juego de Dragon Ball: Sparking! Zero, título que regresó la grandeza de la saga Budokai Tenkaichi, misma que se pensaba extinta después de muchos años. Del otro lado de la moneda en la parte de juegos no tan buenos estuvo Unkonwn 9: Awakening, título de acción tipo Uncharted que no terminó por gustar a nadie, teniendo como resultado una recepción baja por parte de la prensa y jugadores.

El estudio Reflector Entertainment ha anunciado el fin de su ambiciosa franquicia, pues era una serie transmedia que buscaba combinar videojuegos, cómics, podcasts y series web. La cancelación llega tras el decepcionante desempeño del juego que marcó el inicio de esta saga y que no logró cumplir las expectativas del estudio ni de los jugadores.

Según Herve Hoerdt, jefe del estudio, el juego protagonizado por Anya Chalotra (The Witcher) no justificó el desarrollo de más contenido en el universo de Unknown 9. Como resultado, un segundo proyecto que estaba en fase de conceptualización también fue cancelado, cerrando definitivamente esta línea de desarrollo.

La visión original incluía una amplia narrativa respaldada por diferentes formatos transmedia. Sin embargo, aunque varios de estos productos fueron lanzados, no lograron captar la atención suficiente para mantener el interés en la franquicia.

El cierre de la saga Unknown 9 ha llevado a Reflector a realizar una segunda ronda de despidos, después de una primera serie de recortes en noviembre de 2024. Ahora, el estudio se enfocará en un único proyecto basado en una propiedad existente de Bandai Namco, que, según Hoerdt, “está tomando buena forma” para el futuro inmediato del equipo.

El juego aún sigue disponible en las diferentes plataformas, pero desgraciadamente pasó desapercibido.

Vía: Eurogamer