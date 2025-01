El mes de febrero ya nos está pisando los talones, y eso significa que muchas compañías del mundo streaming estarán compartiendo noticias sobre el contenido que estarán sumando a su plataforma, esto con el objetivo de seguir manteniendo a los usuarios pagando la membresía. Y quien ya manifestó la iniciativa fue Netflix, por lo que los clientes pueden ir consultando los estrenos que van a poder consultar dentro del enorme catálogo.

Aquí puedes consultar la lista:

Películas:

– Spider-Man: Un nuevo universo (01/02/2025)

– Bogotá: Tierra de últimas oportunidades (03/02/2025)

– Spider-Man: No Way Home (05/02/2025)

– The Witcher: Sirenas de las profundidades (11/02/2025)

– Luna de miel con mamá (12/02/2025)

– La vida es bella (16/02/2025)

– Gladiador (16/02/2025)

– Mi villano favorito (16/02/2025)

– Mi villano favorito 2 (16/02/2025)

– Mi villano favorito 3 (16/02/2025)

– Minions (16/02/2025)

– Oni-Goroshi: Ciudad de los demonios (27/02/2025)

– Contraataque (28/02/2025)

Documentales:

– Aitana: Metamorfosis (28/02/2025)

Anime:

– One Piece: Dressrosa (01/02/2025)

– One Piece: Silver Mine (01/02/2025)

– ¡Cells at work!: Temporada 2 (01/02/2025)

– Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua – Parte 1 (07/02/2025)

– Naruto Shippuden: Continúa la Cuarta Guerra Ninja (01/02/2025)

Series:

– Celda 211 (05/02/2025)

– Dulces magnolias: Temporada 4 (06/02/2025)

– Vinagre de manzana (06/02/2025)

– Cobra Kai: Temporada 6 – Parte 3 (13/02/2025)

– La historia de mi familia (14/02/2025)

– Casada, ¿pero a qué precio? (14/02/2025)

– Luces, cámara, ¡amor! (14/02/2025)

– Valeria: Temporada 4 (14/02/2025)

– Día cero (20/02/2025)

– El swing perfecto: Temporada 3 (25/02/2025)

– Una nueva jugada (27/02/2025)

Aunque los estrenos no son tan grandes, se espera que Netflix implemente más novedades en los meses próximos. Entre lo más esperado están Stranger Things 5, One Piece Live Action 2, You, entre otras series y películas que aún no revelan la fecha de estreno.

Vía: Netflix