Josef Fares opina que los juegos actuales “son demasiado largos”

Josef Fares, notorio desarrollador de videojuegos y director creativo del reciente It Takes Two, siempre ha sido una persona bastante extrovertida durante sus entrevistas. El ejecutivo no tiene miedo de decir lo que piensa y apenas hace poco, mencionó que tiene un grave problema con los juegos actuales y específicamente, con su duración.

Durante una reciente entrevista para Inverse, Fares expresó su desacuerdo hacia la historia de los juegos modernos, argumentando que “son demasiado largos”:

“Creo que muchos juegos para un jugador duran un poco más de la cuenta y que sus mecánicas se usan durante mucho tiempo. Los juegos son demasiado largos. Es raro que la gente quiera rejugabilidad. ¿Por qué carajo hablamos de rejugabilidad? ¿Sabes cuánta gente vuelve a jugar sus juegos de verdad? No sé si es verdad, pero creo que la gente que compra juegos sin terminarlos una vez ocupan un mayor porcentaje que las que los vuelven a jugar. Y aún así, nos centramos en esa pequeña parte. ¿No es una locura?”

Posteriormente, Fares explicó que los desarrolladores hoy en día están más enfocados en darle un valor de rejugabilidad a sus títulos, que en mejorar elementos más importantes como la historia o sus mecánicas principales. Como ejemplo, tomó a The Witcher 3:

“Tomemos como ejemplo The Witcher 3, uno de los juegos mejor valorados de la historia. El 30% de jugadores lo terminó. [Vendió] unas 25 millones de copias. El 30% significa que solo 7,5 millones de jugadores lo terminaron. Así que te quedan 17,5 millones que no completaron la historia, ¿y aún así hablamos de rejugabilidad? De locos”.

¿Estás de acuerdo con las palabras de Fares, o crees que la duración de los videojuegos modernos es apropiada? Compártenos tu respuestas en los comentarios.

Fuente: Inverse