El libro ‘Ask Iwata’ también estará disponible en español

En julio del año pasado, se anunció que el libro Ask Iwata: Words of Wisdom, un tributo al legendario Satoru Iwata, finalmente sería traducido al inglés con una fecha tentativa de 2021 en Occidente. Este libro no solo llegará a nuestro territorio este año, sino que también llegará traducido al español.

Hobonochi, publisher original de este libro, confirmó vía Twitter que ‘Ask Iwata’ tendrá traducciones en español, alemán, italiano, húngaro, ruso, coreano, chino tradicional y chino simplificado. En total, ya tomando en cuenta al inglés, serán 10 diferentes variantes traducidas.

Ask Iwata: Words of Wisdom llegará a nuestra región el próximo 14 de abril, aunque la versión en español tardará un poco más en estrenarse. Al momento de redacción, se desconoce el día exacto para su publicación en nuestro idioma.

Fuente: Hobonochi