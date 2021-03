Los memes más divertidos que nos dejó la “muerte” de Mario

Hoy, 31 de marzo, es un día muy triste para los fans de Mario. Nintendo decidió que, para acabar con el plomero de una vez por todas, estarían retirando una gran mayoría de su mercancía de tiendas oficiales, además de que claro, Super Mario 3D All-Stars ya no está disponible para su compra en la eShop del Switch.

Por suerte, este trágico evento también trajo consigo mismo una buena cantidad de memes y acá te compartimos algunos que nos hicieron reír bastante:

“Yo: Nintendo, ¿qué harás hoy? Nintendo: “ Me: Nintendo, what are you doing today? Nintendo: pic.twitter.com/30L1x2Pzp2 — Alp (@EinfachAlp) March 31, 2021

“Tras la muerte de Mario de hoy.” After Mario’s death tonight pic.twitter.com/ZGcwmiU3bg — Alexander (@Remember4Ender) March 31, 2021

“¿Sabes quién NO está muriendo el día de hoy? Este tipo.” You know whose NOT dying today (March 31st the day of Mario’s death) This guy: pic.twitter.com/PrJhjjgPEW — Item_Crash🌕 (@Item_crash) March 31, 2021

“Fans de Sonic y Zelda tras la muerte de Mario.” Sonic and Zelda fans after mario’s death: pic.twitter.com/fyuqy2Xcdo — Jaden the fnf boyfriend (@Jadensantana15) March 31, 2021

El momento de Luigi ha llegado 😎 pic.twitter.com/Y9k3eSZwQc — Adrián 🦂 (@ElAlacrancillo_) March 31, 2021

Welp

mario dies today

time to get out the coffin dancers pic.twitter.com/eRCnnzcKAx — The Jack of all Aces! (@Spyhound24) March 31, 2021

Time has finally comes, Mario is gonna die today pic.twitter.com/4LWM2hur7p — Rath (@RealRaths) March 31, 2021

Dejando de lado las bromas, es importante aclarar que Mario en realidad no morirá el día de hoy, solo fue un gigantesco meme que generó la comunidad. Pero hey, las risas no faltaron.

Fuente: Twitter