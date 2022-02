John Williams es un compositor legendario que ha trabajado en todas las películas de Star Wars. Sin embargo, su distintivo sello ha estado ausente de series como The Book of Boba Fett y The Mandalorian. Afortunadamente, se ha revelado que el creador de temas como Binary Sunset, regresará a esta franquicia gracias a Obi-Wan.

De acuerdo con Variety, Williams se encuentra en Los Ángeles grabando el tema principal para la serie de Obi-Wan. Fuera de este crédito, se desconoce si el compositor realizó algún tipo de trabajo adicional para el esperado show de Disney+. Así que a finales del próximo mes de mayo sabremos qué tipo de trabajo llevó a cabo en esta ocasión.

La última vez que John Williams participó en un proyecto de Star Wars fue en The Rise of Skywalker en el año 2019. Notablemente, el compositor se ha mantenido alejado de cualquier tipo de serie para televisión, pero ha hecho una excepción para Obi-Wan, algo que seguramente hará felices a los fans de esta propiedad.

La serie de Obi-Wan se estrenará el próximo 25 de mayo de 2022. En temas relacionados, George Lucas ha compartido su única preocupación con Grogu. De igual forma, Ewan McGregor habla sobre la serie de Obi-Wan.

