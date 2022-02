Ewan McGregor habla sobre la serie de Obi-Wan

Con el último episodio de The Book of Boba Fett ya disponible, los fans de Star Wars tienen su atención enfocada en la serie de Obi-Wan, la cual se estrenará el próximo mes de mayo. En preparación para este suceso, Ewan MacGregor, actor encargado del papel del jedi, ha revelado más sobre lo que podemos esperar de este show.

En una reciente entrevista, McGregor tuvo la oportunidad de hablar sobre lo que significa para él retomar este papel a los 50 años de edad. Junto a esto, compartió un poco de información sobre lo que sucederá en la serie, así como volver a actuar junto a Hayden Christensen, quien también retomará el papel de Darth Vader para esta producción. Esto fue lo que comentó:

“Quiero decir que es bastante interesante, después de la experiencia de hacer las tres primeras películas y vivir una especie de recepción en el mundo, que no siempre fue brillante, tengo que decir. Y ahora, conociendo a la generación para la que hicimos esas películas, los niños de entonces, y ahora, personas en su adolescencia o principios de los 20, esas personas que eran niños para quienes hicimos esas películas, les encantaron. Para ellos, son sus películas de Star Wars, ¿sabes? Para nosotros, eran las películas originales de los años 70, pero para ellos, nuestras películas eran su Star Wars. Así que volver a ponerme en su lugar ahora y hacer una serie, una serie completa sobre Obi-Wan Kenobi para esos fans, me hace muy feliz. Fue una gran experiencia. Deborah Chow dirigió todos los episodios y es realmente buena. Dirigió un par de [episodios] de The Mandalorian y es una directora realmente genial. Realmente conoce el mundo de Star Wars, de adentro hacia afuera, mucho más que yo. Simplemente lo pasamos muy bien. Creo que no es ningún secreto que Hayden Christensen regresa y volvimos a interpretar escenas juntos como Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker y fue fantástico trabajar con él nuevamente. No voy a revelar nada más sobre la historia, solo creo que realmente va a satisfacer a los fans de Star Wars. Siempre sentí que había una historia entre el Episodio III, donde terminé de interpretar a Obi-Wan en las películas, y el Episodio IV. donde Alec Guinness es Obi-Wan Kenobi. Los escritores [de la serie Obi-Wan Kenobi], Deb, yo y todos, creo que creamos o ellos crearon una historia muy buena. Creo que a la gente le va a gustar”.

La serie de Obi-Wan se estrenará en Disney+ el próximo 25 de mayo de 2022. El show estará conformado por seis episodios, los cuales se estrenarán cada semana. Junto a esto, también se habla sobre la aparición del Grand Inquisitor en esta producción.

Vía: IGN