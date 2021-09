John Leguizamo se queja de la película de Mario

La semana pasada se reveló la lista de actores que participarán en la nueva película de Super Mario Bros. Aquí encontramos el talento de Chris Pratt, Jack Black, Seth Rogan, Anya Taylor-Joy, Keegan Michael-Key y más. Ante esta información, John Leguizamo, quien interpretó a Luigi en la cinta live action de 1993, emitió un mensaje en donde mencionó estar alegre, pero descontento al mismo tiempo con el trabajo de Illumination.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Leguizamo mencionó que está emocionado por una nueva película de Super Mario Bros., pero no está contento con la selección de actores, ya que él considera que no hay suficiente representación presente. Aquí señala que la cinta de 1993 estuvo coprotagonizada por un latino. Esto fue lo que comentó:

So glad #superMariobros is getting a reboot! Obviously it’s iconic enuff. But too bad they went all white! No Latinx in the leads! Groundbreaking color-blind casting in original! Plus I’m the only one who knows how to make this movie work script wise! pic.twitter.com/lNokmdpwMq

— John Leguizamo (@JohnLeguizamo) September 27, 2021